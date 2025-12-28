Teatro per le famiglie | tre appuntamenti gratuiti a Montopoli

28 dic 2025

Tornano gli appuntamenti natalizi dedicati alle famiglie organizzati dal Comune di Montopoli in Val d’Arno. Tre spettacoli teatrali gratuiti per far divertire grandi e piccini. Si comincia domenica 28 dicembre con Circo Ribalta e il suo Lorenzo Clown, alle 17 al teatro Terreni di Capanne. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

