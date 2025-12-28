Taxi dalla Regione 2.5 milioni di euro per favorire l' accessibilità ai disabili

La Regione ha stanziato 2,5 milioni di euro in contributi a fondo perduto destinati al settore taxi. L’obiettivo è favorire l’accessibilità ai servizi di trasporto per le persone con disabilità, attraverso l’acquisto e l’adeguamento di veicoli. Questa iniziativa mira a promuovere l’inclusione e a migliorare la mobilità di tutti, garantendo un servizio più accessibile e inclusivo sul territorio regionale.

Dalla Regione contributi a fondo perduto per l'acquisto e l'adeguamento di veicoli da adibire al servizio taxi per le persone con disabilità. Il bando è stato pubblicato sul Burl (Bollettino ufficiale regionale).2.5 milioni per il bandoIl bando prevede la concessione di contributi a fondo perduto.

