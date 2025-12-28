Tanzania-Tunisia terza giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla
La partita tra Tanzania e Tunisia, valida per la terza giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2025, rappresenta un importante appuntamento per la qualificazione agli ottavi. Con la Nigeria già qualificata, Tanzania e Tunisia si contendono il secondo posto, con quest’ultima favorita grazie a due risultati utili su tre. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.
Gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2025. Con la Nigeria già qualificata, l’altro posto per gli ottavi se lo contendono Tanzania e Tunisia, con quest’ultima che ha a disposizione due risultati su tre. Tanzania-Tunisia si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Olimpico di Rabat. TANZANIA-TUNISIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con un solo punto in due partite, la Tanzania deve vincere per scavalcare la Tunisia al secondo posto e prendersi la qualificazione agli ottavi. La Nazionale di Gamondi sta vivendo una crescita lenta ma progressiva, con pochi elementi che riescono a fare il salto all’estero, La Tunisia, avendo due punti di vantaggio sulla Tanzania, può permettersi anche di pareggiare per staccare il pass per gli ottavi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
