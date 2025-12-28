La partita tra Tanzania e Tunisia, valida per la terza giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2025, rappresenta un importante appuntamento per la qualificazione agli ottavi. Con la Nigeria già qualificata, Tanzania e Tunisia si contendono il secondo posto, con quest’ultima favorita grazie a due risultati utili su tre. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per la terza giornata del Gruppo C di Coppa d’Africa 2025. Con la Nigeria già qualificata, l’altro posto per gli ottavi se lo contendono Tanzania e Tunisia, con quest’ultima che ha a disposizione due risultati su tre. Tanzania-Tunisia si giocherà martedì 30 dicembre 2025 alle ore 17 presso lo stadio Olimpico di Rabat. TANZANIA-TUNISIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Con un solo punto in due partite, la Tanzania deve vincere per scavalcare la Tunisia al secondo posto e prendersi la qualificazione agli ottavi. La Nazionale di Gamondi sta vivendo una crescita lenta ma progressiva, con pochi elementi che riescono a fare il salto all’estero, La Tunisia, avendo due punti di vantaggio sulla Tanzania, può permettersi anche di pareggiare per staccare il pass per gli ottavi. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Tanzania-Tunisia, terza giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Nigeria-Tanzania, prima giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Uganda-Tanzania, seconda giornata-Gruppo C-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Classifiche Coppa d'Africa: la Nigeria vince e va agli ottavi; Coppa d'Africa: Nigeria-Tanzania, Senegal-Botswana e Tunisia-Uganda. Orari e dove vederle in chiaro; RD del Congo ok col Benin, il Senegal travolge il Botswana e si gode Jackson; Il Benin fa la storia. In campo il Senegal, stasera Nigeria-Tunisia.

Coppa d'Africa: Nigeria-Tanzania, Senegal-Botswana e Tunisia-Uganda. Orari e dove vederle in chiaro - Prosegue la Coppa d'Africa con la terza giornata del torneo che oggi vedrà andare in scena tre partite: Senegal- msn.com