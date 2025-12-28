Tanzania-Tunisia Coppa d’Africa 30-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Comoda vittoria per le aquile di Cartagine

Analisi della sfida tra Tanzania e Tunisia, valida per la Coppa d’Africa del 30 dicembre 2025 alle ore 17:00. Verranno presentate le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici, con un focus sulla possibile evoluzione del risultato. La Tunisia, reduce da un tentativo di rimonta contro la Nigeria, mira a ottenere almeno un punto per consolidare la posizione nel gruppo C.

Dopo aver sfiorato l’impresa di recuperare 3 gol alla Nigeria la Tunisia di Trabelsi cerca almeno un punto contro la Tanzania per agguantare il secondo posto nel gruppo C della coppa d’Africa. I Taifa Stars hanno impattato contro l’Uganda e devono fare l’impresa se vogliono trovare l’accesso agli ottavi. Una vittoria quest’oggi darebbe il secondo posto in caso di non vittoria dell’Uganda (poi ci sarebbe la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

