Tanzania-Tunisia Coppa d’Africa 30-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi e pronostici sulla sfida tra Tanzania e Tunisia, valida per la Coppa d’Africa del 30 dicembre 2025 alle ore 17:00. Si approfondiscono le formazioni, le quote e le probabilità di risultato, considerando la recente prestazione della Tunisia e le ambizioni di entrambe le squadre nel gruppo C. Un confronto strategico tra due nazionali alla ricerca di obiettivi diversi in una partita importante del torneo continentale.

Dopo aver sfiorato l'impresa di recuperare 3 gol alla Nigeria la Tunisia di Trabelsi cerca almeno un punto contro la Tanzania per agguantare il secondo posto nel gruppo C della coppa d'Africa. I Taifa Stars hanno impattato contro l'Uganda e devono fare l'impresa se vogliono trovare l'accesso agli ottavi. Una vittoria quest'oggi darebbe il secondo posto in caso di non vittoria dell'Uganda (poi ci sarebbe la .

Pronostico Tanzania-Tunisia: il terzo di fila dà la qualificazione - Tunisia è una gara della terza giornata di Coppa d’Africa: pronostico, probabili formazioni e dove vederla Tre punti la Tunisia, ovviamente favorita per il passaggio del turno; un solo punto ... ilveggente.it

SATURDAY RESULTS AFRICA CUP OF NATIONS Benin 1-0 Botswana Senegal 1-1 DR Congo Uganda 1-1 Tanzania Nigeria 3-2 Tunisia ENGLAND - PREMIER LEAGUE Nottingham Forest 1-2 Manchester City Arsenal 2-1 Brighton Brentford 4-1 Bour - facebook.com facebook

Prosegue la Coppa d’Africa in diretta ed in esclusiva su Sportitalia: oggi 4 match BeninBotswana Ore 13:30 - 60 DTT SenegalRD Congo Ore 16:00 - 60 DTT UgandaTanzania Ore 18:30 - 60 DTT NigeriaTunisia x.com

