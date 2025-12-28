Tanzania-Tunisia Coppa d’Africa 30-12-2025 ore 17 | 00 | formazioni quote pronostici

Analisi della sfida tra Tanzania e Tunisia, valida per la Coppa d’Africa del 30 dicembre 2025 alle 17:00. Si approfondiscono le formazioni, le quote e i pronostici di questa partita, che vede la Tunisia impegnata a ottenere almeno un pareggio per mantenere vive le speranze di qualificazione. Un confronto importante nel gruppo C, con la formazione tunisina determinata a migliorare la propria posizione dopo una recente prestazione combattiva contro la Nigeria.

Dopo aver sfiorato l’impresa di recuperare 3 gol alla Nigeria la Tunisia di Trabelsi cerca almeno un punto contro la Tanzania per agguantare il secondo posto nel gruppo C della coppa d’Africa. I Taifa Stars hanno impattato contro l’Uganda e devono fare l’impresa se vogliono trovare l’accesso agli ottavi. Una vittoria quest’oggi darebbe il secondo posto in caso di non vittoria dell’Uganda (poi ci sarebbe la . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

