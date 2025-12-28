Tamponamento vicino alle strisce scooteristi feriti

Sabato 27 dicembre 2025, alle 19.30, un tamponamento si è verificato in via Montevideo, vicino alle strisce pedonali, coinvolgendo uno scooter. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca Genovese in codice giallo per soccorrere i feriti. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza stradale e di prestare attenzione alle aree di attraversamento.

Tamponamento in A1 vicino al casello di Parma (verso Milano): code x.com

Incidente sull’A16 vicino al casello di Baiano: nove feriti - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.