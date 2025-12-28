Tamponamento vicino alle strisce scooteristi feriti
Sabato 27 dicembre 2025, alle 19.30, un tamponamento si è verificato in via Montevideo, vicino alle strisce pedonali, coinvolgendo uno scooter. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca Genovese in codice giallo per soccorrere i feriti. L’incidente evidenzia ancora una volta l’importanza di rispettare le normative sulla sicurezza stradale e di prestare attenzione alle aree di attraversamento.
Intorno alle 19.30 di sabato 27 dicembre 2025 l'ambulanza 3-274 della Croce Bianca Genovese è stata inviata in codice giallo in via Montevideo, all'altezza del civico 10, per un incidente stradale. Per cause da chiarire, un'autovettura ha tamponato uno scooter con due persone a bordo in. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
