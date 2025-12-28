Tamponamento a catena sulla tangenziale ovest di Catania

Nel pomeriggio di oggi, alle circa 16, si è verificato un tamponamento a catena sulla tangenziale ovest di Catania, in direzione Misterbianco-San Giorgio. L’incidente ha causato disagi alla viabilità locale, senza comunque registrare conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i funzionari incaricati di gestire la circolazione.

