Tamponamento a catena sulla tangenziale ovest di Catania
Nel pomeriggio di oggi, alle circa 16, si è verificato un tamponamento a catena sulla tangenziale ovest di Catania, in direzione Misterbianco-San Giorgio. L’incidente ha causato disagi alla viabilità locale, senza comunque registrare conseguenze gravi per le persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i funzionari incaricati di gestire la circolazione.
Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16, si è registrato un tamponamento a catena sulla tangenziale ovest di Catania, in direzione Misterbianco-San Giorgio. Cinque le auto coinvolte, come riporta l'emittente televisiva locale Video Star. sul posto presenti la polizia stradale e due ambulanze. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
