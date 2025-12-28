Tailleur pizzo scivoloni e goffaggine | anche il look di Meloni diventa politica

Modello Giorgia. È abbastanza incredibile per una che ha esordito presentandosi vestita di bianco al fianco di papa Francesco. Eppure ora Meloni adesso fa addirittura “scuola” di look e immagine. Nella seconda metà della XIX legislatura la premier ha iniziato a conquistarsi le copertine non solo per la «stabilità politica» che secondo qualcuno ha portato in Italia. Ma, proprio come detto da Donald Trump (sminuendola involontariamente e aprendo una discussione in Italia sulla natura sessista del commento), anche perché, oltre che «politicamente rispettata», appare semplicemente «bella». Di certo nulla è lasciato al caso. 🔗 Leggi su Lettera43.it

