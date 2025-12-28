Si preannuncia una battaglia serrata fino al fiume Derwent tra almeno due o tre imbarcazioni per la vittoria in tempo reale della Sydney-Hobart 2025, ottantesima edizione di una delle regate d’altura oceanica più importanti e pericolose al mondo cominciata come da tradizione il 26 dicembre alle ore 13.00 locali (le 3.00 italiane) e organizzata dal Cruising Yacht Club of Australia. Dopo 44 ore, delle 128 barche iscritte ne sono rimaste solamente 95 in gara mentre tutti gli altri equipaggi si sono ritirati rinunciando a completare le 628 miglia nautiche che dividono il porto di Sydney dall’arrivo situano nei pressi di Hobart. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sydney-Hobart 2025, SHK Scallywag in testa dopo 44 ore. LawConnect e Comanche in agguato

