Superfood della fortuna | perché lenticchie melograno e uva fanno bene davvero

Le lenticchie, il melograno e l’uva sono spesso associati a simboli di fortuna durante il Capodanno, ma il loro valore va oltre le tradizioni. Questi alimenti sono ricchi di nutrienti benefici per la salute, come vitamine, antiossidanti e fibre. Scopri perché includerli nella dieta può rappresentare un vero investimento nel benessere quotidiano, senza affidarsi a credenze popolari.

A Capodanno le mangiamo "perché portano soldi", ma la verità scientifica è che le lenticchie sono un vero tesoro di salute, indipendentemente dal saldo del tuo conto in banca. La tradizione di consumare legumi allo scoccare della mezzanotte affonda le radici nell'antica Roma: era usanza regalare una scarsella, una piccola borsa di cuoio da legare alla cintura, colma di lenticchie. L'augurio era che ogni chicco potesse trasformarsi, nel corso dell'anno, in una moneta d'oro sonante. Sebbene la magia economica non sia garantita, la scienza moderna ci conferma che l'effetto sul nostro organismo è altrettanto prezioso, specialmente dopo i pasti luculliani di Natale.

