Super-g a Livigno | test olimpico superato per i soccorritori di Areu

A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico di Milano Cortina 2026, Livigno ha ospitato un test importante per i soccorritori di Areu, che hanno verificato le proprie capacità in condizioni di super-g. L’evento ha segnato un passo avanti nella preparazione italiana per i Giochi Invernali, sottolineando l’importanza della sicurezza e dell’efficienza nelle competizioni di alto livello.

A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, il cielo di Livigno si è colorato del verde, bianco e rosso della bandiera italiana, entrando ufficialmente nella storia dello sci alpino. Per la prima volta, infatti, la località valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu Leggi anche: Villaggio olimpico, stress test superato a Fiames: 377 alloggi pronti ad accogliere 1.400 ospiti. Saldini: «Ecco la casa degli atleti» Leggi anche: Livigno: Tina e Milo accendono l'albero olimpico Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. SuperG di Livigno, Coppa del Mondo di sci in diretta: vince Schwarz davanti a Monney e Von Allmen, Paris 5°; Tutti a Livigno per un super-g storico: ecco come è stata preparata la pista 'Li Zeta' per il suo debutto in CdM; Olimpiadi Invernali, la “prima” di Livigno: gara di Coppa del Mondo con una nuova pista; Livigno | Super G maschile in Diretta Streaming | IT. Super-G di Livigno: AREU protagonista del soccorso sanitario su pista in vista di Milano-Cortina 2026 - Livigno entra nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino e diventa anche un banco di prova fondamentale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici ... radiotsn.tv

DIRETTA SUPER-G LIVIGNO/ Marco Schwarz ha vinto! Svizzera battuta, Paris ok (CdM sci, oggi 27 dicembre 2025) - G Livigno: Marco Schwarz vincitore nella Coppa del Mondo di sci alpino maschile oggi, sabato 27 dicembre 2025. ilsussidiario.net

Sci, super g Livigno: favoriti e orari tv. Gli azzurri Paris, Franzoni e Schieder a caccia di conferme - Ultima gara maschile dell’anno con la novità Livigno, che sostituisce Bormio sede delle gare olimpiche di Milano- sport.quotidiano.net

-41 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LIVIGNO ENTRA NELLA STORIA CON IL SUPER-G DI COPPA DEL MONDO. A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Livigno entra ufficialmente nella storia dello x.com

-41 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LIVIGNO ENTRA NELLA STORIA CON IL SUPER-G DI COPPA DEL MONDO. A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Livigno entra ufficialmente nella storia dello - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.