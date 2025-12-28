Super-g a Livigno | test olimpico superato per i soccorritori di Areu

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A poco più di un mese dall’apertura ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Livigno ha ospitato con successo un test super-g, contribuendo alla preparazione degli eventi olimpici. I soccorritori di Areu hanno partecipato a questa prova, dimostrando competenza e prontezza. L’evento ha rappresentato un passo importante per la sicurezza e l’organizzazione delle future competizioni sportive internazionali nella località.

A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, il cielo di Livigno si è colorato del verde, bianco e rosso della bandiera italiana, entrando ufficialmente nella storia dello sci alpino. Per la prima volta, infatti, la località valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

super g a livigno test olimpico superato per i soccorritori di areu

© Sondriotoday.it - Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu

Leggi anche: Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu

Leggi anche: Villaggio olimpico, stress test superato a Fiames: 377 alloggi pronti ad accogliere 1.400 ospiti. Saldini: «Ecco la casa degli atleti»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu; SuperG di Livigno, Coppa del Mondo di sci in diretta: vince Schwarz davanti a Monney e Von Allmen, Paris 5°; Tutti a Livigno per un super-g storico: ecco come è stata preparata la pista 'Li Zeta' per il suo debutto in CdM; Olimpiadi Invernali, la “prima” di Livigno: gara di Coppa del Mondo con una nuova pista.

SUPER-G DI LIVIGNO, AREU IN CAMPO PER IL SOCCORSO SU PISTA: TEST OPERATIVO IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2026 - Il tricolore in cielo, la sicurezza garantita in pista e tra il pubblico grazie al lavoro di squadra tra AREU, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e CNSAS. mi-lorenteggio.com

super g livigno testSuper-G di Livigno: AREU protagonista del soccorso sanitario su pista in vista di Milano-Cortina 2026 - Livigno entra nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino e diventa anche un banco di prova fondamentale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici ... radiotsn.tv

super g livigno testIl SuperG di Livigno test olimpico per il soccorso di Areu - LiZeta, prima gara di coppa del mondo che si è svolta a Livigno, è stato anche un test pre olimpico per le squa ... msn.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.