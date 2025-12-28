Super-g a Livigno | test olimpico superato per i soccorritori di Areu

A poco più di un mese dall’apertura ufficiale dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Livigno ha ospitato con successo un test super-g, contribuendo alla preparazione degli eventi olimpici. I soccorritori di Areu hanno partecipato a questa prova, dimostrando competenza e prontezza. L’evento ha rappresentato un passo importante per la sicurezza e l’organizzazione delle future competizioni sportive internazionali nella località.

A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, il cielo di Livigno si è colorato del verde, bianco e rosso della bandiera italiana, entrando ufficialmente nella storia dello sci alpino. Per la prima volta, infatti, la località valtellinese. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu Leggi anche: Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu Leggi anche: Villaggio olimpico, stress test superato a Fiames: 377 alloggi pronti ad accogliere 1.400 ospiti. Saldini: «Ecco la casa degli atleti» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Super-g a Livigno: test olimpico superato per i soccorritori di Areu; SuperG di Livigno, Coppa del Mondo di sci in diretta: vince Schwarz davanti a Monney e Von Allmen, Paris 5°; Tutti a Livigno per un super-g storico: ecco come è stata preparata la pista 'Li Zeta' per il suo debutto in CdM; Olimpiadi Invernali, la “prima” di Livigno: gara di Coppa del Mondo con una nuova pista. SUPER-G DI LIVIGNO, AREU IN CAMPO PER IL SOCCORSO SU PISTA: TEST OPERATIVO IN VISTA DI MILANO-CORTINA 2026 - Il tricolore in cielo, la sicurezza garantita in pista e tra il pubblico grazie al lavoro di squadra tra AREU, Guardia di Finanza, Polizia di Stato e CNSAS. mi-lorenteggio.com Super-G di Livigno: AREU protagonista del soccorso sanitario su pista in vista di Milano-Cortina 2026 - Livigno entra nella storia della Coppa del Mondo di sci alpino e diventa anche un banco di prova fondamentale per l’organizzazione dei Giochi Olimpici ... radiotsn.tv

Il SuperG di Livigno test olimpico per il soccorso di Areu - LiZeta, prima gara di coppa del mondo che si è svolta a Livigno, è stato anche un test pre olimpico per le squa ... msn.com

Tele Sondrio News. . Livigno e il Super-G. Test pre-olimpico di AREU - facebook.com facebook

-41 GIORNI ALLE OLIMPIADI: LIVIGNO ENTRA NELLA STORIA CON IL SUPER-G DI COPPA DEL MONDO. A poco più di un mese dall’accensione del braciere olimpico dei Giochi Invernali di Milano Cortina 2026, Livigno entra ufficialmente nella storia dello x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.