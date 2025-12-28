Super Eagles fino agli ottavi

2025-12-28 00:09:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: I Super Eagles hanno tenuto a bada una rimonta tardiva. La Nigeria è arrivata agli ottavi di finale della Coppa d’Africa vincendo un emozionante incontro con la Tunisia 3-2 a Fez. La mancata qualificazione dei Super Eagles alla Coppa del Mondo 2026 è stata in netto contrasto con le fortune della Tunisia, che ha conquistato il posto nella fase finale in Nord America senza subire gol. Eppure lo scontro del Gruppo C tra due tradizionali pesi massimi africani ha regalato una partita avvincente e ricca di gol, che la Nigeria sembrava avere in completo controllo dopo che Victor Osimhen, Wilfried Ndidi e l’eccellente Ademola Lookman hanno portato loro un vantaggio per 3-0. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

