Sulle piste di Madonna di Campiglio debutta il ' numero ideale'

AGI - Si chiama "numero ideale" ma a tutti gli effetti è un "numero chiuso". Inizia oggi a Madonna di Campiglio, la famosa stazione sciistica sulle Dolomiti del Brenta resa celebre anche dalla 3Tre, la gara della Coppa del Mondo di sci alpino, il contingentamento con gli skipass degli sciatori sulle piste. Skipass limitati per garantire qualità e sicurezza. Fino al 5 gennaio potranno essere venduti al massimo 14.000 skipass giornalieri. Si tratta di una prima assoluta in Italia, introdotta per garantire la massima qualità e sicurezza agli utenti, ma anche per ridurre le code agli impianti di risalita. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Sulle piste di Madonna di Campiglio debutta il 'numero ideale' Leggi anche: Madonna di Campiglio, numero chiuso sulle piste da sci a Natale e Capodanno Leggi anche: Madonna di Campiglio, arriva il numero chiuso sulle piste da sci durante le festività natalizie Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. E' il giorno del debutto del numero chiuso sulle piste di Campiglio: Non si manda a casa nessuno ma ci sarà gestione dei flussi. E si pensa a un laghetto; Numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio: di cosa si tratta; Madonna di Campiglio, via al tetto di sciatori sulle piste. Numero ideale a Capodanno. Come funziona; Numero chiuso sulle piste da sci di Madonna di Campiglio | di cosa si tratta. Vacanze sulla neve: debutta il "Numero chiuso" sulle piste di Madonna di Campiglio - Il "traffico", e i troppi incidenti sulle piste da sci delle località italiane delle Alpi è diventato un vero e proprio problema, tanto da spingere una delle più famose stazioni sciistiche, Madonna di ... tg.la7.it

E' il giorno del debutto del "numero chiuso" sulle piste di Campiglio: "Non si manda a casa nessuno ma ci sarà gestione dei flussi". E si pensa a un laghetto - E' il giorno del debutto ufficiale del "numero chiuso" (o di "numero ideale" come scelto nella comunicazione della destinazione) sulle piste di Campiglio. ildolomiti.it

Madonna di Campiglio: come il numero chiuso sulle piste cambierà sci e turismo locale - Capacità massima e motivazioniMadonna di Campiglio ha stabilito un limite massimo di 14. assodigitale.it

Madonna di Campiglio, arriva il numero chiuso sulle piste da sci durante le festività natalizie x.com

Oltre la soglia dell'Alpen Suite Hotel, vi aspetta l'incanto di Madonna di Campiglio. Che siate amanti delle piste perfettamente battute della Skiarea o preferiate il silenzio dei boschi innevati da esplorare con le ciaspole, qui l'inverno è pura poesia. Dopo - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.