Paolo Mendico aveva quattordici anni. L’11 settembre, nel giorno della ripresa delle lezioni, si è tolto la vita nella sua abitazione a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Frequentava un istituto tecnico. Un gesto che ha immediatamente aperto interrogativi sul contesto scolastico e sulle settimane precedenti all’inizio dell’anno, segnate da tensioni all’interno della classe. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: I tre docenti sotto accusa dopo il suicidio di Paolo Mendico per bullismo. Gli ispettori del ministero a scuola: scattano le sanzioni disciplinari

Leggi anche: Dopo la morte di Paolo Mendico, la protesta del sindacato degli insegnanti di Latina: “Troppi procedimenti disciplinari contro i docenti, serve più tutela e fiducia nella scuola”

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

La verità degli ispettori sul suicidio di Paolo Mendico: “La scuola ha mentito”; Suicidio di Paolo Mendico, gli ispettori ministeriali: Si poteva e doveva fare di più, la scuola non ha attivato il protocollo antibullismo. Avviati procedimenti disciplinari.

Paolo Mendico suicida a 15 anni, i genitori agli ispettori: «I prof davano ragione ai bulli, avevamo segnalato tutto» - È un urlo disperato quello di papà Giuseppe che supera le mura della scuola in cui gli ispettori mandati dal ... ilmattino.it

Paolo Mendico, procedimento disciplinare per tre professori: “Non hanno fatto abbastanza” - Latina, 20 ottobre 2025 – Il ministero dell’Istruzione stringe il cerchio dopo il suicidio del 14enne Paolo Mendico. quotidiano.net

Paolo Mendico suicida a 14 anni, tre prof rischiano la sospensione: «Non hanno fatto il possibile per arginare il bullismo» - Potrebbero essere tre i docenti per i quali, nei prossimi giorni, scatteranno contestazioni disciplinari in relazione alla morte di Paolo Mendico, il quattordicenne che lo scorso settembre si è tolto ... ilmessaggero.it

DA HUFFPOST La rivelazione della giornalista siciliana che intervistò il cantautore prima della morte. Paolo Dossena, il produttore che accompagnò nel 1967 l’artista a Sanremo: "È una notizia sorprendente. Non ho mai creduto al suicidio e ritenevo quel fogli - facebook.com facebook

Morto Paolo #Bontempi, l'imprenditore che inventò la tastierina e portò la musica nelle mani dei bambini x.com