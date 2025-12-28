Sud America uomo accoltella a morte 9 persone di cui 5 bambini

Un tragico episodio si è verificato nel distretto di Commewijne, Suriname, tra la notte del 27 e 28 dicembre. Un uomo ha attaccato con un’arma da taglio, causando la morte di nove persone, tra cui cinque bambini. L’incidente ha sconvolto la comunità locale e ha attirato l’attenzione sulle questioni di sicurezza e violenza nella regione. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire le cause di questa grave tragedia.

Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, di cui cinque bambini, in Suriname, in Sud America. E' accaduto nella notte tra sabato 27 e domenica 28 dicembre nel distretto di Commewijne, a est della capitale Paramaribo. Lo riferiscono i media locali, secondo cui un sesto bambino e un adulto sono rimasti gravemente feriti e ricoverati in ospedale. Accoltellamento a Suriname, cosa è successo. Secondo la polizia, l'uomo, che ha utilizzato un oggetto appuntito, ha prima colpito i suoi quattro figli. Una figlia è riuscita a fuggire e, nonostante le ferite, è sopravvissuta. Successivamente, l'aggressore si è scagliato contro altre persone nelle immediate vicinanze, tra cui alcuni anziani.

In Suriname un uomo accoltella a morte 9 persone, 5 sono bambini - Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, nella notte tra sabato e domenica nella parte orientale di Paramaribo, capitale del Suriname, nel nord del Sud America. gazzettadiparma.it

**Suriname: uomo accoltella a morte 9 persone, fra cui 5 bambini** - Un uomo ha accoltellato a morte nove persone, tra cui cinque bambini, la scorsa notte nella zona est di Paramaribo, ... iltempo.it

