Su Rai1, Marco Bocci e Laura Chiatti condividono per la prima volta il set in una miniserie natalizia. La coppia, già unita nella vita, interpreta personaggi che si intrecciano in una storia dal tono caldo e familiare. Un appuntamento che unisce talento e affetto, offrendo agli spettatori un racconto semplice e coinvolgente dedicato al clima delle festività.

Gli attori Marco Bocci e Laura Chiatti, coppia consolidata nella vita, per la prima volta recitano insieme in una miniserie dal profumo natalizio. In prima serata su Rai1, nelle giornate di domenica 28 e lunedì 29 dicembre, va in onda la miniserie Se fossi te, una favola natalizia in due puntate che vede come protagonisti Marco Bocci e Laura Chiatti, per la prima volta insieme sullo schermo. La miniserie, con una trama che appare divertente e parla dello scambio di vite e corpi tra i protagonisti, racconta storie di empatia, differenze sociali e relazioni umane attraverso una formula narrativa che annuncia emozioni per i telespettatori. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

© Cityrumors.it - Su Rai1 una favola di Natale con Marco Bocci e Laura Chiatti, la coppia per la prima volta insieme sul set

