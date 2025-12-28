Su Hannoun scusatevi con gli italiani poi grida e proteste | così la sinistra scatena la rissa alla Camera

La ripresa dei lavori alla Camera si è caratterizzata per un clima di forte tensione, con proteste e scontri tra le forze politiche. Al centro delle discussioni, la vicenda riguardante Hannoun, che ha scatenato polemiche e accuse tra i protagonisti, creando un ambiente acceso e difficile da gestire. Un episodio che ha evidenziato le tensioni in atto nel panorama politico italiano, al di fuori delle questioni di carattere legislativo.

Clima di altissima tensione alla Camera. E la manovra non c'entra nulla. La ripartenza dopo la pausa natalizia è tutto fuorché morbida e il clima politico si è surriscaldato subito sul dossier Hannoun tra accuse incrociate e presunte violazioni del regolamento. A far esplodere lo scontro è invece il caso del presidente dell'Associazione dei palestinesi in Italia, arrestato insieme ad altre otto persone nell'ambito di un'inchiesta su un presunto sistema di finanziamento ad Hamas. Ad aprire le ostilità è stata Fratelli d'Italia. Sara Kelany è intervenuta sull'ordine dei lavori e ha chiesto un'informativa urgente del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per chiarire "sui contorni di questa indagine".

Caso Hannoun, Fdi chiede un’informativa ai ministri Piantedosi e Tajani, in Aula scoppia la bagarre - Kelany (FdI): "Dovrebbe scusarsi con gli italiani chi ha blandito quest'uomo oltre a dire con franchezza di non essere in grado di ricoprire ruoli istituzionali" ... dire.it

Hannoun, l'ultimo mistero. Il nome nelle carte sugli attentati di Roma: solo un omonimo o è lui? Caso in Parlamento - Lo stesso del presidente dell’Api, l’Associazione dei Palestinesi in Italia, dell’ABSPP e della Cupola d’Oro protagonista dell’inchiesta de Il Tempo. iltempo.it

