Studente scopre 1,5 milioni di oggetti celesti con l’IA | l’invito al lavoro del nuovo capo della NASA
Jared Isaacman, nuovo amministratore della NASA, ha invitato lo studente Matteo Paz a candidarsi per un ruolo dopo che l’IA ha identificato 1,5 milioni di oggetti celesti nei dati NEOWISE. Questa scoperta evidenzia il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella ricerca astronomica e nelle opportunità di lavoro nel settore spaziale. Un esempio di come giovani talenti possano contribuire alle innovazioni scientifiche e alle sfide future dell’esplorazione spaziale.
In un post su X, Jared Isaacman, nuovo amministratore della NASA, ha invitato lo studente delle superiori Matteo Paz a candidarsi per un lavoro dopo la scoperta di 1,5 milioni di oggetti celesti nei dati NEOWISE analizzati con l’IA. 🔗 Leggi su Fanpage.it
