Studente scopre 1,5 milioni di oggetti celesti con l’IA | l’invito al lavoro del nuovo capo della NASA

Jared Isaacman, nuovo amministratore della NASA, ha invitato lo studente Matteo Paz a candidarsi per un ruolo dopo che l’IA ha identificato 1,5 milioni di oggetti celesti nei dati NEOWISE. Questa scoperta evidenzia il ruolo crescente dell’intelligenza artificiale nella ricerca astronomica e nelle opportunità di lavoro nel settore spaziale. Un esempio di come giovani talenti possano contribuire alle innovazioni scientifiche e alle sfide future dell’esplorazione spaziale.

COMPRENDERE I COMPORTAMENTI AGGRESSIVI A SCUOLA Quando uno studente si mostra aggressivo – con parole dure, spinte, esclusioni o veri episodi di bullismo – spesso dietro c’è molto più di un “capriccio” o di un atto di ribellione. Le ricerche - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.