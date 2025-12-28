Stretta sui social dall' Asp azioni legali contro post critici mentre infuriano le polemiche

L’Azienda sanitaria provinciale di Messina alza il livello dello scontro e decide di passare alle vie legali contro chi, sui social network, diffonde post e commenti ritenuti denigratori o diffamatori. Con la delibera n. 6255 del 23 dicembre 2025, firmata dal direttore generale Giuseppe Cuccì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

