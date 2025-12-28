L’Azienda sanitaria provinciale di Messina alza il livello dello scontro e decide di passare alle vie legali contro chi, sui social network, diffonde post e commenti ritenuti denigratori o diffamatori. Con la delibera n. 6255 del 23 dicembre 2025, firmata dal direttore generale Giuseppe Cuccì. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Stretta sui social dall'Asp, azioni legali contro post critici mentre infuriano le polemiche

Leggi anche: Ryanair scatena le polemiche social attraverso un post contro i look dei 'maranza'

Leggi anche: Caos nella Bbc, dopo le polemiche per il documentario Trump minaccia azioni legali. La rete: “Errore di valutazione”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Stretta sui social dall'Asp, azioni legali contro post critici mentre infuriano le polemiche.

Una regolamentazione dell’utilizzo dei social network, la costituzione di un albo per i volontari e soprattutto la nascita dei prodotti DeCo, sigla di Denominazione Comunale. Questi, in stretta sintesi, i... Leggi tutto - facebook.com facebook