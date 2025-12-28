Strappa la collanina ad una persona | bloccato da un commerciante in centro

Ieri pomeriggio, un 19enne marocchino è stato arrestato dalla polizia in via Nicola Mignogna, a Napoli, per aver tentato di strappare una collanina a una persona. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto in seguito alla segnalazione di una rapina, che ha portato al fermo dell’individuo. L’episodio evidenzia l’importanza della presenza di commercianti e cittadini nel garantire la sicurezza urbana.

Ieri pomeriggio la polizia ha tratto in arresto un 19enne marocchino per rapina. Gli agenti sono intervenuti in via Nicola Mignogna, per la segnalazione di una rapina ai danni di un uomo. Giunti immediatamente sul posto, gli operatori hanno accertato che il 19enne era stato fermato dal dipendente.

