Nel Volume 2 di Stranger Things 5, Netflix presenta il suo tradizionale regalo natalizio, rilasciato il 25 dicembre. Mentre la narrazione si avvicina alla conclusione, gli appassionati hanno individuato un dettaglio insolito: un errore temporale simile a quello di Game of Thrones. Questo particolare ha suscitato curiosità tra i fan, aggiungendo un elemento di interesse alla già attesa stagione finale.

Il regalo di Natale di Netflix è arrivato puntuale il 25 dicembre con il rilascio del Volume 2 di Stranger Things 5, portando la gang di Hawkins a un passo dallo scontro finale. Ma mentre l’hype è alle stelle in attesa del gran finale previsto per il 31 dicembre, gli spettatori più attenti (e dotati di un occhio di falco non indifferente) hanno intercettato un errore di produzione che sta già facendo il giro del web. Un dettaglio che ha fatto scattare immediati paragoni con i pasticci tecnici dell’ultima stagione di Game of Thrones. In breve Il fatto: I fan hanno notato un anacronismo nel guardaroba di un personaggio chiave nel Volume 2 della stagione 5. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

Stranger Things 5: spunta un errore temporale "alla Game of Thrones". Trovato l'intruso nel Volume 2

