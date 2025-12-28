Stranger Things 5 | a chi è ispirato davvero il Signor Cos’è secondo Jamie Campbell Bower

Jamie Campbell Bower condivide dettagli sul personaggio del Signor Cos’è in Stranger Things 5, illustrando come abbia creato questa maschera inquietante di Vecna. L’attore spiega le ispirazioni e le scelte artistiche che hanno contribuito a rendere il personaggio così disturbante, offrendo uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro uno degli elementi più inquietanti della nuova stagione.

Jamie Campbell Bower torna a raccontare il lato più inquietante di Stranger Things, spiegando come ha costruito il Signor Cos'è, una delle maschere più disturbanti di Vecna. Mediante alcune interviste rilasciate a EW e Variety, l'attore approfondisce le ispirazioni psicologiche e cinematografiche dietro il personaggio, influenze che spaziano dalla televisione per bambini, sino alla cronaca nera statunitense. Abituato a interpretare "il cattivo", sia che si chiami Vecna, Numero 001 o Henry, Bower spiega che con il Signor Cos'è ha fatto un passo ulteriore verso una forma di malvagità più sottile e insinuante, simile a quella di un capo carismatico, come Jim Jones, protagonista di uno dei fatti di cronaca più noti della storia americana.

