strade chiuse e divieti in centro per i concerti di capodanno di gianna nannini e irama

Per i concerti di Capodanno di Gianna Nannini e Irama a Pescara, sono previste chiusure stradali e restrizioni temporanee alla viabilità nel centro città. Le modifiche, in vigore fino al 3 gennaio, sono state disposte con le ordinanze dirigenziali numero 1, per garantire la sicurezza e il buon svolgimento degli eventi. Si consiglia di pianificare gli spostamenti e di consultare le indicazioni ufficiali.

Leggi anche: Gianna Nannini e Irama per i due concerti di Capodanno nell'area di risulta

Leggi anche: Capodanno in Piazza della Libertà, rivoluzione traffico: ecco le strade chiuse e i divieti di sosta

