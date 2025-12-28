Stop alle guerre l’appello dal Presepe vivente di Pietrelcina

Nel cuore di Pietrelcina, paese natale di San Pio, è stato lanciato un importante appello per la pace nel mondo durante l’inaugurazione della trentaseiesima edizione del Presepe Vivente. Oltre trecento figuranti hanno partecipato alla rappresentazione, mantenendo viva una tradizione che richiama valori di speranza e solidarietà. Un momento di riflessione sobria e significativa, che invita alla pace e alla riconciliazione tra le nazioni.

"Stop alle guerre nel mondo" è l'appello lanciato dal paese natale di San Pio, dove ieri sera è stata inaugurata la trentaseiesima edizione del Presepe Vivente di Pietrelcina con oltre trecento figuranti, come accade ormai dal 1987. In tanti sono giunti nei vicoli del centro storico della "Betlemme del Sannio", che hanno visto Padre Pio bambino e poi giovane sacerdote, per assistere ad una delle rappresentazioni della Natività più sentite e partecipate d'Italia. Tant'è che la scena della Natività è stata allestita proprio nella casa natale del Frate delle Stimmate rendendo "l'esperienza ancora più carica di significato e spiritualità".

