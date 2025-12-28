Stop alla caccia alla pavoncella il Wwf | Specie a rischio in Europa ma Giani non ascolta

La Regione Toscana ha recentemente ripreso la caccia alla pavoncella, specie a rischio in Europa, suscitando preoccupazioni ambientali. Nonostante le raccomandazioni di organismi come il Wwf, la decisione è stata confermata a fine ottobre. Questa scelta solleva interrogativi sulla tutela delle zone umide e sulla salvaguardia delle specie vulnerabili, evidenziando il dibattito tra esigenze di gestione e conservazione ambientale.

Firenze, 28 dicembre 2025 – La Regione Toscana a fine ottobre ha deciso, dopo anni di stop, di riapprovare la caccia alla pavoncella (Vanellus vanellus), un uccello trampoliere che frequenta le zone umide. Decisione che non è andata giù a varie associazioni ambientaliste e animaliste come Wwf, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, che hanno presentato “una formale diffida, chiedendo il ritiro del provvedimento e l’interruzione degli abbattimenti”, informano in una nota. "La Regione Toscana chiude l’anno mostrando ancora una volta disinteresse per la tutela della fauna selvatica e ignorando le indicazioni del mondo scientifico – spiega in una nota Guido Scoccianti, delegato regionale Wwf per la Toscana – Ad oggi, a tre settimane dalla diffida, nessuna risposta è arrivata dalla Regione, che ancora una volta appare preferire e favorire il mondo venatorio, piuttosto che tutelare la nostra fauna selvatica, patrimonio di tutta la collettività e per questo motivo facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

