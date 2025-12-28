Stop alla caccia alla pavoncella il Wwf | Specie a rischio in Europa ma Giani non ascolta
La Regione Toscana ha recentemente ripreso la caccia alla pavoncella, specie a rischio in Europa, suscitando preoccupazioni ambientali. Nonostante le raccomandazioni di organismi come il Wwf, la decisione è stata confermata a fine ottobre. Questa scelta solleva interrogativi sulla tutela delle zone umide e sulla salvaguardia delle specie vulnerabili, evidenziando il dibattito tra esigenze di gestione e conservazione ambientale.
Firenze, 28 dicembre 2025 – La Regione Toscana a fine ottobre ha deciso, dopo anni di stop, di riapprovare la caccia alla pavoncella (Vanellus vanellus), un uccello trampoliere che frequenta le zone umide. Decisione che non è andata giù a varie associazioni ambientaliste e animaliste come Wwf, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu, che hanno presentato “una formale diffida, chiedendo il ritiro del provvedimento e l’interruzione degli abbattimenti”, informano in una nota. "La Regione Toscana chiude l’anno mostrando ancora una volta disinteresse per la tutela della fauna selvatica e ignorando le indicazioni del mondo scientifico – spiega in una nota Guido Scoccianti, delegato regionale Wwf per la Toscana – Ad oggi, a tre settimane dalla diffida, nessuna risposta è arrivata dalla Regione, che ancora una volta appare preferire e favorire il mondo venatorio, piuttosto che tutelare la nostra fauna selvatica, patrimonio di tutta la collettività e per questo motivo facente parte del patrimonio indisponibile dello Stato. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Regione autorizza la caccia alla pavoncella: le associazioni animaliste e antispeciste presentano diffida
Leggi anche: Toscana: aperta caccia alla pavoncella. Animalisti: “Inviata diffida, la Regione cede a pressioni delle lobby”
Stop alla caccia alla pavoncella, il Wwf: "Specie a rischio in Europa, ma Giani non ascolta" - L'appello delle associazioni WWF, Enpa, Lac, Lav, Legambiente, Lipu: "La Toscana ha riaperto la caccia dopo anni di stop. lanazione.it
Anche in Padule riapre la caccia alla Pavoncella. Il Wwf: "Grave errore" - Parte da qui la preoccupazione espressa dal delegato Wwf Guido Scoccianti nei confronti dell’esemplare che popola anche il Padule di Fucecchio, in merito all’apertura della ... lanazione.it
Via libera alla caccia alla pavoncella, sei associazioni animaliste diffidano la Regione Toscana: «Agisce come il governo di centrodestra» - Anche la maggioranza di centrosinistra della regione Toscana in tema di caccia si comporta come la maggioranza di centrodestra al governo. corriere.it
Stop alla caccia per proteggere un residente: la decisione che divide A Montescudaio (Pisa), il sindaco ha firmato un'ordinanza senza precedenti: divieto temporaneo di caccia in una specifica zona del comune ("Le Ripe"). La decisione serve a tutelare la salut - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.