Per la notte di Capodanno, come lo scorso anno, sarà in vigore dalle 18 di mercoledì 31 e fino alle 6 di giovedì 1° gennaio all’interno della cerchia della 9091, il divieto di vendere, distribuire o somministrare, anche gratuitamente, bevande in bottiglie e contenitori di vetro e lattine anche per asporto e bevande superalcoliche, tranne che nei locali e nei dehors dove è possibile servire al tavolo. Lo stesso divieto, ma già dalle 13 dell’ultimo giorno dell’anno, riguarda anche l’area di piazza Duomo. È scritto nell’ordinanza sindacale destinata a esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, attività commerciali, artigianali, pubblici esercizi, distributori automatici, commercio ambulante o con posto fisso e street food, presenti nell’area delimitata dalle arterie della circonvallazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Stop a bevande in vetro, superalcolici e petardi

Leggi anche: Vigilie di Natale e Capodanno: a Benevento vietati botti, stop a bevande in vetro e in lattina

Leggi anche: Capodanno a Milano: vietati superalcolici e bottiglie di vetro (già dalle 13) in zona Duomo

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Capodanno a Milano: vietati superalcolici e bottiglie di vetro (già dalle 13) in zona Duomo; Trani si prepara ad accogliere Bennato per la fine dell’anno: ordinanza del sindaco; Capodanno in piazza, arriva la “Party band, Punti di vista”: stop ad alcolici e botti; Capodanno a Oristano: centro blindato e sicurezza rafforzata per il concerto di Fedez.

Stop a bevande in vetro, superalcolici e petardi - In piazza Duomo e nelle vie adiacenti, dalle 13 di mercoledì 31 dicembre fino alle 6 di giovedì 1° gennaio 2026, sono stabiliti anche i seguenti divieti: introdurre, depositare al suolo, detenere, ... msn.com