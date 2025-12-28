Stazione marittima-Porto Antico via libera alla pista ciclabile protetta

È stato approvato il finanziamento di 4,5 milioni di euro per la nuova pista ciclabile protetta di 850 metri tra Stazione Marittima e Porto Antico. L’intervento prevede la riqualificazione delle aree di Darsena e Calata Vignoso, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e promuovere una mobilità più sostenibile nel centro storico di Genova. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante per la città.

