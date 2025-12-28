Stazione marittima-Porto Antico via libera alla pista ciclabile protetta
È stato approvato il finanziamento di 4,5 milioni di euro per la nuova pista ciclabile protetta di 850 metri tra Stazione Marittima e Porto Antico. L’intervento prevede la riqualificazione delle aree di Darsena e Calata Vignoso, con l’obiettivo di migliorare la viabilità e promuovere una mobilità più sostenibile nel centro storico di Genova. La realizzazione di questa infrastruttura rappresenta un passo importante per la città.
Avrà una lunghezza di 850 metri. Concluso l’iter per l’ammissione al finanziamento di 4,5 milioni. Prevista una rivoluzione della viabilità con la riqualificazione delle aree di Darsena e Calata Vignoso. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it
