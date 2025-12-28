Stampa internazionale a confronto | Meloni promossa Schlein sotto tiro

Le coperture della stampa internazionale evidenziano differenze significative tra i giudizi su Meloni e Schlein. Il Financial Times apprezza la leadership di Giorgia Meloni, mentre Haaretz solleva dubbi su Elly Schlein. Questo confronto riflette le opinioni di diverse testate, offrendo uno spaccato sul riscontro internazionale delle figure politiche italiane. Un'analisi che contribuisce a comprendere l’immagine del panorama politico italiano all’estero.

Due titoli, due giudizi opposti e un confronto indiretto che pesa sul quadro politico italiano. La stampa internazionale dedica attenzione alle due principali leader italiane, ma con esiti diametralmente diversi: Giorgia Meloni incassa una valutazione positiva dal Financial Times, mentre Elly Schlein viene messa in discussione da Haaretz, uno dei principali quotidiani israeliani. Un doppio sguardo dall’estero che finisce per rafforzare la premier e, al contrario, indebolire la segretaria del Partito democratico. Il Financial Times e la nuova percezione dell’Italia. Il quotidiano economico britannico segnala un cambio di percezione dei mercati nei confronti dell’Italia, che insieme alla Spagna sembra essersi lasciata alle spalle l’immagine di periferia fragile dell’eurozona. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

