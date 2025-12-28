Sta male e chiama la guardia medica 44enne muore poco dopo

Un uomo di 44 anni ha chiamato la guardia medica dopo aver avvertito un malore, probabilmente di origine cardiaca. Purtroppo, poco dopo l’intervento medico, è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento.

"Cozzo descrive alcuni meccanismi di quello che chiama 'giornalismo di guerra': la dicotomizzazione (noi/loro), il manicheismo (bene/male), l'Armageddon (la vittoria militare come unica soluzione). Questo processo, che si specchia e trae linfa dagli atti ufficiali - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.