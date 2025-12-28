Sta male e chiama la guardia medica 44enne muore poco dopo

Un uomo di 44 anni ha chiamato la guardia medica dopo aver avvertito un malore, probabilmente di origine cardiaca. Purtroppo, poco dopo l’intervento medico, è deceduto a causa di un arresto cardiocircolatorio. Le cause dell’evento sono ancora in fase di accertamento.

L'uomo, per cause da accertare, avrebbe accusato un malore che ha portato a un arresto cardiocircolatorio. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

sta male e chiama la guardia medica 44enne muore poco dopo

