Squadron 42 di Star Citizen è ora completamente giocabile la longevità supererà le 40 ore

Squadron 42 di Star Citizen compie un passo decisivo verso il traguardo: il gioco è ora interamente giocabile in ogni suo capitolo. L’annuncio arriva direttamente da Chris Roberts, fondatore di Cloud Imperium Games, nel tradizionale aggiornamento di fine anno. Dopo anni di sviluppo e rinvii, il progetto mostra finalmente una forma completa. Non si parla ancora di uscita imminente, ma il segnale è chiaro, con il titolo che non è più una promessa lontana, bensì un’esperienza concreta e misurabile. Durante il 2025, il team ha concentrato gran parte degli sforzi sul portare Squadron 42 allo stato di “content complete”, chiudendo le attività fondamentali necessarie prima della Beta. 🔗 Leggi su Game-experience.it

