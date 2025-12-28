Squadra Antimafia repliche 2025-2026 su Mediaset Extra quando rivederle in tv | orario e programmazione
Sono disponibili in replica su Mediaset Extra nel 2025 e 2026 le puntate di Squadra Antimafia – Palermo oggi. La serie, nota per il suo successo e la sua importanza nel panorama televisivo italiano, può essere rivista seguendo la programmazione e gli orari indicati. Questa occasione permette di riscoprire una delle produzioni più rilevanti del genere poliziesco, apprezzata da un vasto pubblico.
Tornano le repliche di Squadra Antimafia in tv nel 2025 e 2026. Squadra Antimafia – Palermo oggi è una delle serie italiane più iconiche degli ultimi anni, e ha lasciato un segno forte nel genere poliziesco. È una serie televisiva italiana andata in onda su Canale 5 dal 2009 al 2016, per un totale di 8 stagioni e 74 episodi. Il genere mescola azione, poliziesco, dramma e atmosfere da gangster story. Tra i protagonisti più noti troviamo Simona Cavallari (Claudia Mares), Giulia Michelini (Rosy Abate), Claudio Gioè (Ivan Di Meo), Paolo Pierobon (Filippo De Silva), Marco Bocci (Domenico Calcaterra) e tanti altri ancora. 🔗 Leggi su Piperspettacoloitaliano.it
Trama Serie Tv Squadra antimafia – Palermo oggi - Nelle prime quattro stagioni, ambientate a Palermo, vengono narrate le vicende della lotta tra Stato e mafia attraverso il vice questore di Polizia Claudia Mares, a capo della squadra ... superguidatv.it
Squadra Antimafia è il miglior regalo di Natale in tv che potessimo avere. In una programmazione ricca di film cult e cinepanettoni, la popolare fiction è tornata in chiaro (ogni giorno alle 20 su Mediaset Extra). Ed è sempre una gioia rivedere i protagonisti di facebook
