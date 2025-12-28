Squadra Antimafia repliche 2025-2026 su Mediaset Extra quando rivederle in tv | orario e programmazione

Sono disponibili in replica su Mediaset Extra nel 2025 e 2026 le puntate di Squadra Antimafia – Palermo oggi. La serie, nota per il suo successo e la sua importanza nel panorama televisivo italiano, può essere rivista seguendo la programmazione e gli orari indicati. Questa occasione permette di riscoprire una delle produzioni più rilevanti del genere poliziesco, apprezzata da un vasto pubblico.

Squadra Antimafia è il miglior regalo di Natale in tv che potessimo avere. In una programmazione ricca di film cult e cinepanettoni, la popolare fiction è tornata in chiaro (ogni giorno alle 20 su Mediaset Extra). Ed è sempre una gioia rivedere i protagonisti di facebook

