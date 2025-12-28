Sport in tv oggi domenica 28 dicembre | orari e programma completo Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, domenica 28 dicembre 2025, ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma gli sport invernali con sci alpino, sci di fondo, salto con gli sci, biathlon e slittino alpino, il basket con la Serie A maschile e la Serie A1 femminile, il ciclocross con Coppa del Mondo di Dendermonde, il tennis con la World Continental Cup e la Battaglia dei Sessi, il calcio con la Serie A, e tanto altro ancora. Saranno 19 gli azzurri al via del Tour de Ski di sci di fondo: tra gli uomini Federico Pellegrino, Michael Hellweger, Elia Barp, Davide Graz, Simone Daprà, Paolo Ventura, Martino Carollo, Giacomo Gabrielli, Simone Mocellini e Francesco De Fabiani, mentre tra le donne Caterina Ganz, Nicole Monsorno, Federica Cassol, Nadine Laurent, Iris De Martin Pinter, Anna Comarella, Martina Di Centa, Francesca Franchi e Virginia Cena. 🔗 Leggi su Oasport.it

