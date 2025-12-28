Spopolamento in Italia Sud in crisi mentre al Nord aumentano i residenti
Secondo i dati Istat pubblicati a dicembre, il fenomeno dello spopolamento interessa ancora il Sud e le Isole, che continuano a registrare un calo di residenti. Al contrario, alcune aree del Nord mostrano un aumento della popolazione. Questi trend evidenziano le differenze demografiche tra le diverse regioni italiane e rappresentano un elemento importante per le politiche di sviluppo e pianificazione territoriale.
Secondo i dati Istat pubblicati a metà dicembre, il Sud e le Isole in Italia continuano a perdere residenti, mentre il Nord mostra segnali di crescita. Al 31 dicembre 2024, la popolazione residente è pari a 58.943.464 individui e registra un lieve calo di 27.766 unità rispetto all’anno precedente, pari a -0,5 per mille. Il calo di popolazione non è uniforme però non è uniforme, con alcune regioni che più di altre risultano penalizzate. Le regioni che si stanno spopolando in Italia. Secondo il censimento Istat, la Basilicata registra il peggior decremento (-6,1 per mille), ma i numeri sono negativi anche in Campania, Puglia, Sicilia, Calabria, Molise e Sardegna. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
