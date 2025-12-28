Splendono le ‘Luci del Giubileo’ Spettacolo di fede e bellezza

"Altissimo, glorioso Dio, illumina le tenebre del mio cuore e dammi fede retta, speranza certa e carità perfetta". Sono le parole dall’Oratio ante Crucifixum di San Francesco, che hanno ispirato il progetto ‘Luci del Giubileo’. Un’iniziativa regalata alla città che sarà visibile fino all’Epifania e che in questi giorni di festività natalizie sta trasformando alcuni dei luoghi più iconici di Bologna in un’esperienza di illuminazione scenografica, immersiva e sostenibile. L’installazione artistica coinvolge la Basilica di Santo Stefano, la Basilica di San Francesco, il complesso di San Michele in Bosco (Istituto Ortopedico Rizzoli) e il Policlinico di Sant’Orsola, per raccontare il ruolo storico e spirituale della città come tappa di pellegrinaggio e punto di collegamento con Roma durante il Giubileo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

