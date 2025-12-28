Ferrara, 28 dicembre 2025 – “Sono stato fermo in questo luogo, che ho vissuto e cresciuto, per trent’anni. Ma non si può vivere di solo lavoro. Serve un tempo per me". Stefano Pariali lascia dal primo gennaio lo Spirito di Vigarano Mainarda, locale fondato nel 1995. Un luogo che ha portato alle luci della ribalta, facendone un regno della musica, con le serate dedicate al Jazz e ai grandi compositori nazionali ed internazionali. Ha tracciato lo scorrere di eventi e di note in un’armonia unica nel suo genere. Il congedo perfetto. Il 26 dicembre il Gruppo dei 10 ha concluso dodici anni di programmazione con il trio di Gianni Cazzola, celebrando un ristorante magico che chiuderà i battenti il primo gennaio 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Spirito’, chiude lo storico ristorante-pub. Stefano, il gestore: “Mi dedicherò a lanciare il nuovo progetto del ‘Cinesonoro’”

Leggi anche: A Filettino chiude lo storico ristorante "La Rampa"

Leggi anche: Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria: cosa è successo

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Chiude dopo 70 anni nel centro di Milano lo storico ristorante vegetariano La Vecchia Latteria: cosa è successo - La Vecchia Latteria, storico ristorante vegetariano di Milano, chiude i battenti dopo 70 anni di attività. fanpage.it

BUON NATALE E FELICE ANNO NUOVO Un anno si chiude lasciando dietro di sé passi, sorrisi e tanta energia condivisa. Che il nuovo sia fatto di leggerezza, forza, amicizia e nuovi traguardi, sempre con lo spirito giusto. Buone Feste dalla Pink RAnning! - facebook.com facebook