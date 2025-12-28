Dopo il film di successo e la serie tivù, arrivano sul palcoscenico le vicende familiari di “A casa tutti bene” con un cast di attori straordinario capitanato da Giuseppe Zeno e Anna Galiena. Lo spettacolo, prodotto da Best Live in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo e distribuito da. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

© Cataniatoday.it - Spettacolo 'A casa tutti bene' al Teatro ABC

Leggi anche: Spettacolo 'Il vedovo' al Teatro ABC

Leggi anche: Spettacolo 'Perfetti sconosciuti' al Teatro ABC

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

La mia tragedia shakespeariana, Muccino in teatro con 'A casa tutti bene'; GABRIELE MUCCINO DEBUTTA A TEATRO CON “A CASA TUTTI BENE”; Gabriele Muccino, il debutto a teatro con A casa tutti bene: «Ho avuto paura, è magico»; Gabriele Muccino a Napoli con “A casa tutti bene”: «Porto a teatro i miei film. Così trovano nuovi colori».

Spettacolo 'A casa tutti bene' al Teatro ABC - Dopo il film di successo e la serie tivù, arrivano sul palcoscenico le vicende familiari di “A casa tutti bene” con un cast di attori straordinario capitanato da Giuseppe Zeno e Anna Galiena. cataniatoday.it