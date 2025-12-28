Gli Europei 2026 di speed skating si terranno a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, dal 9 all’11 gennaio. Sono state pubblicate le classifiche finali per punti e tempi, che determinano i pass conquistati dall’Italia e dalle altre nazioni per le singole distanze. L’evento rappresenta un momento importante per il movimento sportivo europeo in questa disciplina.

Gli Europei 2026 su singole distanze di speed skating andranno in scena a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio: sono state rilasciate le classifiche finali per punti e per tempi che hanno definito il numero di pass conquistati da ciascuna Nazione. Nella rassegna continentale saranno assegnati 14 titoli, dei quali 12 in specialità olimpiche (non ci saranno 10000 uomini e 5000 donne) e due non olimpiche (le team sprint): l’Italia risulta qualificata in 11 gare, ovvero tutte le specialità olimpiche previste nella manifestazione ad eccezione del team pursuit femminile. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Speed skating, i pass conquistati dall’Italia agli Europei su singole distanze

Leggi anche: Speed skating, i convocati dell’Italia per Heerenveen e Hamar. 14 azzurri inseguono i pass olimpici

Leggi anche: Speed skating, Italia alla prova nella tana degli olandesi a Heerenveen

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Speed skating, i pass conquistati dall’Italia agli Europei su singole distanze - Gli Europei 2026 su singole distanze di speed skating andranno in scena a Tomaszów Mazowiecki, in Polonia, da venerdì 9 a domenica 11 gennaio: sono state ... oasport.it