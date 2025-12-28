Spedizione punitiva al bar Il 50enne colto da due malori | Danni alla vista dopo il pestaggio
Ha fatto scalpore il caso dell’uomo di 50 anni residente a Cesenatico, aggredito e pestato a sangue al Bar Giglio di Villalta, assieme alla sua compagna titolare del locale. In città e non solo non si parla d’altro. L’uomo aggredito ieri si è recato all’ospedale Bufalini di Cesena per sottoporsi ad una Tac e ad ulteriori accertamenti, in quanto continua a soffrire di mal di testa e ha avuto due malori con problemi anche alla vista. Il 50enne oltre ad aver denunciato l’aggressione ai carabinieri di Cesenatico, facendo nome e cognome dei colpevoli, ha dato mandato al suo legale di tutelare lui e la compagna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
