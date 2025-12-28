Specializzazione sostegno con percorsi INDIRE | critica la FLC CGIL mancano dati completi su riconoscimento titoli esteri

Durante un intervento su Orizzonte Scuola TV, Marco Vulcano della FLC-CGIL ha espresso critiche rispetto ai percorsi di specializzazione sul sostegno, evidenziando alcune carenze, tra cui la mancanza di dati completi sul riconoscimento dei titoli esteri. La questione riguarda la trasparenza e l’efficacia delle procedure di formazione, sollevando dubbi sulla loro adeguatezza rispetto alle esigenze del sistema scolastico italiano.

Nel recente incontro su Orizzonte Scuola TV, il tema dei percorsi di specializzazione sul sostegno è stato affrontato da Marco Vulcano, rappresentante nazionale della FLC-CGIL, che ha espresso un punto di vista fortemente critico rispetto al decreto. Nella giornata del 23 dicembre si è svolto un confronto tra sindacati e Ministero concluso - secondo il sindacato - senza reali chiarimenti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

