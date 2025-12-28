Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere | cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO

Durante la partita di ieri a Pisa, l’attenzione si è concentrata sull’abbraccio tra Spalletti Yildiz al momento della sostituzione. Il gesto, catturato dalle telecamere, ha evidenziato la stima del tecnico toscano nei confronti del talento turco, sottolineando la sua importanza nel progetto sportivo. Questo episodio rappresenta un segnale di fiducia e affiatamento tra allenatore e giocatore, contribuendo a chiarire il rapporto professionale e umano che li lega.

Spalletti Yildiz: il tecnico toscano abbraccia il talento turco dopo il gol a Pisa, confermando la stima e la centralità del giocatore nel suo progetto. L’immagine simbolo della vittoriosa trasferta toscana non è legata soltanto a una giocata tecnica, ma a un istante di pura empatia sportiva che ha catturato l’attenzione di tutti. Al momento della sostituzione nei minuti finali di Pisa-Juventus, terminata con un solido 0-2, Luciano Spalletti ha atteso Kenan Yildiz a bordo campo per tributargli un omaggio speciale. Non si è trattato del solito “cinque” di rito sbrigativo, ma di un abbraccio caloroso, prolungato e decisamente vistoso. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Spalletti Yildiz e quell’abbraccio al momento della sostituzione che non è sfuggito alle telecamere: cosa è successo ieri a Pisa – VIDEO Leggi anche: Spalletti David e quell’abbraccio al momento della situazione del canadese: il gesto pizzicato dalle telecamere durante Juve Pafos – FOTO Leggi anche: Juric Lookman, battibecco al momento della sostituzione dell’attaccante nigeriano! Ecco cosa è successo – VIDEO Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Juventus, scintille Locatelli-Spalletti e il bacio a Yildiz: la vittoria non placa le polemiche, processo a Koop - Spalletti pazzo di Yildiz, in gol contro il Pisa: Gli voglio bene come un figlio. sport.virgilio.it

Spalletti frena Yildiz? Il tecnico della Juve ha voluto sottolineare un fattore determinante per l’attaccante - Ecco le dichiarazioni Luciano Spalletti ha analizzato la vittoria della Juve sul campo del Pisa intervenendo ai m ... calcionews24.com

Yildiz sempre più il faro della Juve. Spalletti: “Gli voglio bene come a un figlio” - Kenan Yildiz è stato decisivo nella vittoria della Juventus contro il Pisa. gianlucadimarzio.com

Spalletti è il tecnico ideale per Yildiz Per il Profeta Hernanes è proprio ciò di cui la stella della Juve aveva e ha bisogno #VAMOS powered by Optima Italia su #DAZN #Yildiz x.com

Mister #Spalletti ha dichiarato di voler bene a #Yildiz proprio come se fosse suo figlio. Il tecnico della #Juventus vuole che il talento si assuma le responsabilità tipiche di un grande numero dieci. L'allenatore è consapevole che sia proprio il turco il gioc - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.