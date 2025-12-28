Il 28 dicembre, la città di Ibi in Spagna ospita una tradizione unica: durante la festa degli Els Enfarinats, un gruppo di uomini assume simbolicamente il controllo della città, coinvolgendo la comunità in una celebrazione caratterizzata da strade ricoperte di farina e uova. Questa usanza rappresenta un momento di allegria e tradizione, radicata nella storia locale e profondamente sentita dalla popolazione.

Ogni 28 dicembre la città di Ibi, in Spagna, celebra una festa particolare. Gli “Els Enfarinats”, un gruppo di uomini, prendono simbolicamente il controllo della città. Vestiti con vecchi abiti in stile militare, inscenano un finto colpo di stato e impongono leggi assurde alla popolazione. Chiunque infranga queste regole deve pagare una multa, che viene raccolta in beneficenza. Il fulcro della festa è la “battaglia” con farina, uova e petardi, che trasforma le strade in un campo di battaglia bianco e appiccicoso. Questa festa risale a più di 200 anni fa, il che la rende una delle più antiche festività invernali in Spagna. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, le strade piene di farina e uova per la particolare festa della città di Ibi

