Nella provincia di Malaga, in Andalusia, le forti piogge hanno provocato alluvioni, rendendo necessarie operazioni di ricerca e soccorso. La Guardia Civil ha recentemente recuperato il corpo di uno dei due uomini dispersi in seguito alle recenti inondazioni. La situazione resta sotto monitoraggio mentre si cercano di valutare l’impatto delle intense precipitazioni sulla zona.

La Guardia Civil spagnola ha ritrovato il corpo di uno dei due uomini dispersi in seguito alle forti piogge che hanno causato inondazioni nella provincia di Malaga, nel sud della Spagna. Il corpo ritrovato dalla Guardia Civil ha fatto seguito al recupero del furgone dei due uomini ad Alhaurín el Grande, che è stato trovato ribaltato nel fiume Fahala con danni ingenti. I parenti dei due uomini ne avevano denunciato la scomparsa domenica mattina a causa delle difficili condizioni meteorologiche e dell’impossibilità di localizzarli. L’elicottero della Guardia Civil si è unito alle operazioni di ricerca. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, alluvioni in Andalusia: la Guardia Civil trova il corpo di un disperso

