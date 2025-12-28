Giovanni Spadolini, figura di spicco della politica italiana, ha lasciato un'importante traccia a Bologna. La lapide posta sotto le Due Torri ricorda il suo contributo e il suo legame con la città. Un segno di riconoscimento per un uomo che ha segnato la storia del Paese, mantenendo vivo il suo ricordo tra i cittadini e le istituzioni locali.

Gentilissimi, un bel gesto la lapide per Giovanni Spadolini che, sotto le Due Torri, ha davvero lasciato il segno. Peccato però che, nell’iscrizione, manchi qualsiasi riferimento temporale. Certamente, direte che il passante curioso può consultare la rete di internet e informarsi. Pensò che per farlo deve essere davvero molto curioso. Giovanna Gliozzi Risponde Beppe Boni Una lapide posta sul muro in ricordo di un personaggio famoso può contenere dettagli oppure semplicemente ricordarne la grandezza. Ogni opinione è rispettabile. Ricordiamo allora qui con qualche particolare la grandezza di Giovanni Spadolini (21 giugno 1925 - 4 agosto 1994) che è stato direttore tra il 1955 e il 1968 de il Resto del Carlino e con le sue idee contribuì a rinnovare il giornalismo italiano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche: Giovanni Spadolini faro del giornalismo: targa a Bologna

Leggi anche: Premio Spadolini Nuova Antologia, consegnati i riconoscimenti della XXIX edizione, in occasione del Centenario della nascita di Giovanni Spadolini

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Spadolini, un gigante a Bologna - Gentilissimi, un bel gesto la lapide per Giovanni Spadolini che, sotto le Due Torri, ha davvero lasciato il segno. ilrestodelcarlino.it

Giovanni Spadolini faro del giornalismo: targa a Bologna - Bologna, 10 dicembre 2025 – Un caldo applauso ha accompagnato questa mattina lo svelamento della targa che l’Ordine dei giornalisti dell’Emilia- ilrestodelcarlino.it

A Bologna una targa in memoria di Giovanni Spadolini - Una targa in memoria di Giovanni Spadolini è stata scoperta a Bologna in via Chiudare 4, dove il giornalista e storico ha abitato durante i tredici anni di direzione del Resto del Carlino (1955- ansa.it

Jacopo Spadolini Academy. Chuck Berry · Run Rudolph Run. Buon Natale RidersIl 2026 inizierà con una grande novità alla quale abbiamo lavorato tanto Secondo voi di cosa si tratta #jacopospadolini #jsacademy #mtbcoaching . . . . #mtbschool #freerid - facebook.com facebook