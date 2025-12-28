Sottoponeva il figlio a riti satanici | lo nutriva solo con biscotti secchi e non lo mandava a scuola
Il Tribunale dei minorenni di Bolzano ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale di una donna, accusata di aver sottoposto il proprio figlio a riti satanici e di avergli fornito un’alimentazione inadeguata, limitata a biscotti secchi, senza mandarlo a scuola. La decisione si basa su accuse di comportamenti che avrebbero influito negativamente sul benessere del minore, evidenziando le conseguenze di pratiche dannose per la crescita e lo sviluppo del bambino.
Dopo la morte del marito, avrebbe sottoposto il figlio a riti satanici. Per questo motivo, il Tribunale dei minorenni di Bolzano ha sospeso la responsabilità genitoriale a una donna, che per lungo tempo avrebbe cercato di indottrinare il minore con riti legati alle superstizioni. Le minacce di. 🔗 Leggi su Today.it
