Sottoponeva il figlio a riti satanici | lo nutriva solo con biscotti secchi e non lo mandava a scuola

Il Tribunale dei minorenni di Bolzano ha deciso di sospendere la responsabilità genitoriale di una donna, accusata di aver sottoposto il proprio figlio a riti satanici e di avergli fornito un’alimentazione inadeguata, limitata a biscotti secchi, senza mandarlo a scuola. La decisione si basa su accuse di comportamenti che avrebbero influito negativamente sul benessere del minore, evidenziando le conseguenze di pratiche dannose per la crescita e lo sviluppo del bambino.

