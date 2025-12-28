Sospetto caso di scabbia nel carcere di Bellizzi ad Avellino | cella isolata e timori di diffusione

Nella Casa circondariale di Bellizzi, ad Avellino, si segnala un sospetto caso di scabbia. È stata isolata una cella per prevenire eventuali ulteriori diffusioni e garantire la tutela della salute dei detenuti e del personale. La situazione è sotto monitoraggio, in attesa di conferme ufficiali e di eventuali interventi sanitari.

AVELLINO – Un sospetto caso di scabbia sarebbe stato registrato nella Casa circondariale di Avellino Bellizzi. A darne notizia è Raffaele Troise, responsabile della segreteria GAU Uilpa Polizia Penitenziaria di Avellino Bellizzi. Si tratterebbe del primo episodio segnalato dopo poco più di un. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

