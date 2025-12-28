Sospetta intossicazione alimentare muore una 15enne La tragedia a Campobasso

Una ragazza di 15 anni è deceduta all'ospedale Cardarelli di Campobasso, dove era stata ricoverata a causa di un malore. La morte è avvenuta durante la notte, in un contesto di sospetta intossicazione alimentare. Le autorità stanno approfondendo le cause dell'accaduto per fare chiarezza sulla vicenda.

Una ragazza di 15 anni è morta la notte scorsa all'ospedale Cardarelli di Campobasso dove era stata ricoverata a causa di un malore persistente da alcune ore. Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in corso accertamenti sanitari per stabilire le cause della tragedia. La studentessa viveva a Pietracatella.

