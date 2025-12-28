Sospetta intossicazione alimentare morta una 15enne a Campobasso | si attende autopsia

Una ragazza di 15 anni è deceduta presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, con sospetta intossicazione alimentare. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti.

