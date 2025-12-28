Sospetta intossicazione alimentare morta una 15enne a Campobasso | si attende autopsia

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una ragazza di 15 anni è deceduta presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso, con sospetta intossicazione alimentare. Le cause del decesso sono ancora in fase di accertamento e si attende l’esito dell’autopsia per chiarire le circostanze dell’accaduto. La comunità è in attesa di ulteriori dettagli da parte delle autorità competenti.

Aveva solo 15 anni e un’intera vita davanti. Una adolescente è morta la notte scorsa all’ospedale Cardarelli di Campobasso per motivazioni ancora da individuare. Al momento, l’ipotesi principale dei medici che l’avevano in cura è che si sia trattato di una violenta intossicazione alimentare. A provocarlo, sempre secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato del pesce . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

sospetta intossicazione alimentare morta una 15enne a campobasso si attende autopsia

© Ildifforme.it - Sospetta intossicazione alimentare, morta una 15enne a Campobasso: si attende autopsia

Leggi anche: Campobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste

Leggi anche: Si sente male dopo aver mangiato del pesce durante del Feste: 15enne muore all’ospedale di Campobasso, si sospetta intossicazione alimentare

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Morti per intossicazione. Trovato il batterio killer. Ora le analisi sui cibi; Intossicazione mortale nelle rsa: batterio killer.

sospetta intossicazione alimentare mortaCampobasso, 15enne morta per sospetta intossicazione alimentare. Aveva mangiato pesce durante le feste - La studentessa di Pietracatella è deceduta in ospedale, dove era stata ricoverata per un malore. quotidiano.net

sospetta intossicazione alimentare mortaFeste da incubo, sospetta intossicazione alimentare dopo aver mangiato del pesce: muore una 15enne a Campobasso - Si sospetta una intossicazione alimentare legata a del pesce consumato durante le feste, ma non sono escluse al momento altre ipotesi e sono in ... affaritaliani.it

sospetta intossicazione alimentare mortaRagazza di 15 anni muore a Campobasso per sospetta intossicazione: aveva mangiato pesce, disposta l’autopsia - Una ragazza di 15 anni è morta all'ospedale Cardarelli di Campobasso per una sospetta intossicazione alimentare: avrebbe consumato del pesce durante le ... fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.