Sospetta intossicazione alimentare morta anche la madre della 15enne | il padre ricoverato

Recenti accertamenti riguardano un sospetto caso di intossicazione alimentare che ha coinvolto una famiglia, con il decesso della madre di una ragazza di 15 anni e il ricovero del padre. Le autorità stanno esaminando anche gli accessi al pronto soccorso degli ultimi giorni, inclusi quelli della giovane e dei suoi familiari, al fine di chiarire le cause e le circostanze dell’accaduto.

